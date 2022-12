Dupla é presa suspeita por tráfico de drogas em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 10:41 horas

Valença – Dois homens foram presos nesta terça-feira, dia 6, pelos crimes de tráfico e associação para tráfico de drogas. Os acusados, de 18 e 19 anos, foram detidos no bairro Carambita, em Valença, após um trabalho de inteligência e monitoramento dos policiais civis da 91ª DP.

Segundo os agentes, a ação foi em cumprimento de mandado de busca e apreensão por crimes cometidos quando os autores ainda eram adolescentes.

As infomrações são do jornal Folha do Interior.