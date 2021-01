Dupla em motocicleta se acidenta ao fugir da polícia na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 11:52 horas

Condutor, de 42 anos, morreu; passageiro, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à Santa Casa

Barra Mansa – Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na madrugada desta terça-feira (05), no km 269 da Dutra, em Barra Mansa. De acordo com policiais rodoviários federais, o acidente aconteceu após os ocupantes da motocicleta fugirem de uma viatura da PM, durante ronda no Centro da cidade. Durante a fuga, o condutor, de 42 anos, teve o braço decepado e morreu no local. O passageiro, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido pela equipe de resgate da Nova Dutra em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia. Foi lavrado um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da Polícia Rodoviária Federal e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa que irá investigar o caso.

Segundo a PRF, a dupla foi vista pelos PMs no bairro Cotiara, próximo ao km 273 da rodovia, pela contra mão de direção da rodovia, na pista sentido São Paulo. Já na altura do km 269 da Dutra, os PMs se depararam com populares sinalizando a rodovia, e encontraram a dupla caída na pista. No local, os agentes apuraram que as vítimas se depararam com um caminhão que seguia o fluxo normal pela faixa da esquerda. O veículo ficou imprensado entre a lateral do caminhão e a mureta, ocasionando a morte do condutor. ”Nenhum ilícito foi encontrado no local, o condutor era devidamente habilitado e a motocicleta estava em situação regular. Em consulta aos sistemas foi verificado que o condutor tinha 19 passagens criminais”, disse um agente.