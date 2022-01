Dupla foge ao bater com carro durante perseguição policial em Resende

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2022, 13:29 horas

Resende – Dois homens conseguiram escapar de uma perseguição feita por agentes do 37º Batalhão da PM, após baterem com um Nissan Livina, em um muro. A dupla abandonou o veículo no sábado (21), na Rua 16, no Jardim Aliança, em Resende, onde ocorreu o acidente, e fugiram a pé.

Ao revistarem o veículo, os PMs encontraram uma pistola de calibre .40, com a numeração raspada, dois carregadores, 24 munições, um sacola com miguelitos (usados por criminosos para furar pneus de veículos), um rastreador. Também foi encontrada uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de Jhonatan.

Todo material encontrado PMs ficaram apreendidos na Delegacia de Resende, onde será periciado.