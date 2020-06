Dupla foragida da Justiça é presa em Resende

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 08:48 horas

Resende – Dois homens, de 32 e 45 anos, foram presos por policiais do 37º Batalhão na segunda-feira (29) na Estrada Resende x Arapeí, em Resende. O mais jovem, segundo a PM, é apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa e considerado foragido da Justiça, suspeito de tráfico; o segundo homem também é considerado foragido da Justiça, suspeito de homicídio.

Equipes do serviço reservado da PM receberam informações sobre o paradeiro do suspeito mais jovem, que estaria escondido em um sítio localizado no endereço. Cientes da denúncia, agentes foram ao local e após buscas, conseguiram localizá-lo, acompanhado do segundo; após consulta no Portal de Segurança, a PM identificou que contra o segundo suspeito também havia um mandado de prisão em aberto.

A dupla foi encaminhada para a 89ª DP (Resende), permanecendo presa.