Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 09:28 horas

Eles permanecem presos sem direito a pagamento de fiança

Barra Mansa – Os dois homens, ambos de 38 anos, que foram presos suspeitos de envolvimento na venda e compra de carnes clandestinas em um açougue em Barra Mansa, participam nesta sexta-feira, dia 23, de uma audiência de custódia em Volta Redonda. Eles foram detidos no dia anterior, por policiais civis da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular Michel Floroschk.

O flagrante ocorreu quando as carnes eram descarregadas de um caminhão para serem comercializados no açougue localizado no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. Os agentes constataram durante as investigações, que um dos suspeitos abatia os animais ilegalmente em um sítio, em Rio Claro, e vendia a mercadoria para o dono do açougue.

Floroschk disse que foram apreendidos cerca de 700 quilos de carnes e carcaças. O delegado explicou que o dono do açougue foi indiciado por receptação qualificada, cuja pena é de três a quatro anos de prisão. Ele ficou preso sem direito a pagamento de fiança.

– Já o homem que abatia os animais clandestinamente e que, posteriormente, vendia as carnes foi autuado pelos crimes contra o consumidor crime e contra o meio ambiente. Ele também segue preso sem direito a pagamento de fiança – disse.

Na audiência desta sexta-feira, o juiz vai decidir se os dois homens permanecem presos ou se eles passarão a responder pelos crimes em liberdade.