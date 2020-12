Dupla rouba dinheiro de mercado em Barra Mansa e foge em carro

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 17:50 horas

Barra Mansa– Dois homens, armados com revólveres, invadiram na manhã desta segunda-feira (21), um mercado na Rua João Olímpio de Magalhães, no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Eles fugiram em um carro, levando R$ 500, que estavam no caixa do estabelecimento, além de celulares e joias de funcionários e clientes.

Um dos bandidos ficou no veículo, dando cobertura aos outros comparsas que entraram no mercado. O registro do assalto foi feito na 90ª DP (Barra Mansa), responsável pela investigação do crime.