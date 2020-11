Dupla suspeita de matar motoboy é transferida para presídio

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 08:38 horas

Barra Mansa – Policiais da 90ª DP (Barra Mansa) transferiram neste sábado (28), para o sistema prisional, duas pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Juan Pinheiro Barcelos Orgal Ribeiro.

Eles foram detidos nessa quinta-feira (26), no bairro Boa Sorte, onde, segundo o delegado Ronaldo Aparecido de Brito, integravam uma organização criminosa, comandada por Marcos Moreno Moreira, o Marquinho Bananeira, que está foragido.

A vítima foi morta na frente da namorada, no dia 8 de novembro deste ano. Os suspeitos estavam sendo investigados por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo os agentes, eles utilizavam métodos de intimidação coletiva, contando com a participação de adolescentes.

Além disso, existem suspeitas de que a organização divulgava, em redes sociais, vídeos com armas de fogo e ameaças a facções rivais.