Dupla suspeita de tráfico de drogas é detida em Lídice

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 09:27 horas

Rio Claro- Um jovem, de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso e um menor, de 16, apreendido, na tarde de sábado (21), em Lídice, distrito de Rio Claro. Segundo a PM, eles estavam vendendo drogas, próximo a um estabelecimento, e quando foram abordados resistiram a prisão.

O menor durante a abordagem disse que tinha, além dos dois papelotes de cocaína, mais drogas em casa. A mãe do adolescente permitiu a entrada da polícia na residência, no quarto do suspeito foi encontrado 18 papelotes de cocaína. Todos foram encaminhados para a 168ª DP (Rio Claro), onde a ocorrência foi registrada.