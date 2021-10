Dupla suspeita de tráfico é detida pela Polícia Militar em Três Poços

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 12:33 horas

Volta Redonda – Dois suspeitos de tráfico foram detidos na manhã desta quarta-feira, dia 27, em Volta Redonda. Durante ação da Polícia Militar, 04 frascos de loló, 03 tabletes de maconha, um sacolé da mesma droga, 36 pinos de cocaína, um rádio comunicador, 03 celulares, uma chave, uma mochila e R$ 29,00 em espécie, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 93ª DP.

Segundo PMs do 28º Batalhão, o flagrante aconteceu dentro do condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’, no bairro Três Poços, após denúncia. Agentes afirmam que viram um dos suspeitos correndo e se desfazendo de uma mochila – posteriormente apreendida – com todo material.

O outro suspeito foi encontrado dentro de um apartamento do 4º andar. A PM destacou que o segundo suspeito autorizou a entrada dos agentes e que nada de ilícito foi encontrado com ele, mas que olhando pela janela do imóvel, o mesmo foi visto arremessando um rádio transmissor para fora do apartamento. A dupla foi conduzida para delegacia para medidas cabíveis.