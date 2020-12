Dupla suspeita de tráfico é presa pela PM em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 11:47 horas

Policiais do 33º BPM flagraram suspeitos com farto material entorpecente através de informações do Disque Denúncia

Angra dos Reis – Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos na noite desta segunda-feira (30) no Belém, em Angra dos Reis, após policiais do 33º Batalhão terem recebido informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre supostos traficantes escondidos em uma travessa com saída para uma área de mata nas proximidades da Rua Jasmin, na Gamboinha.

Segundo a PM, a denúncia citava ainda que os suspeitos se escondiam na localidade devido à implantação da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) no Parque Belém. Utilizando uma viatura descaracterizada, os policiais observaram nove pessoas reunidas em atividade suspeita e durante a abordagem, conseguiram apreender 120 dolas de maconha, 40 tiras de maconha, dois tabletes médios de maconha, dois pinos de cocaína, R$ 85,00 em espécie e dois aparelhos celulares. Após receberem voz de prisão, os suspeitos foram encaminhados pelos policiais da UPP Belém, à 166ª DP para o registro de ocorrência, sendo que dois permaneceram presos.

Vale sempre reforçar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.