segunda-feira, 11 agosto 2025
Duplo homicídio: dois homens são mortos a tiros em BM neste domingo

Corpos foram encontrados na Vila Independência; testemunhas relataram ter visto um Kia Cerato prata próximo ao local

by Mayra Gomes

Foto: reprodução

Barra Mansa – Dois homens, que seriam irmãos, foram encontrados mortos na tarde deste domingo (10) em uma área de mata na Vila Independência, em Barra Mansa.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar a informação de um possível crime e ao chegarem ao local, confirmaram a ocorrência.

As vítimas, ainda não identificadas, apresentavam perfurações de tiros. Uma delas usava uma tornozeleira eletrônica.

O local foi isolado e a perícia, acionada. De acordo com testemunhas, um Kia Cerato prata teria sido visto na região pouco antes do crime.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações.

