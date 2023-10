“Educação digital é ferramenta poderosa para evitar golpes”

Sul Fluminense – O DIÁRIO DO VALE mostrou na edição de terça-feira (17) que mais de 4 mil pessoas com mais de 60 anos de idade teriam sido vítimas de estelionato no Sul Fluminense, só entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Procurado para falar sobre o assunto, o delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), Antônio Furtado, deu algumas orientações para que pessoas de todas as idades – mas principalmente os idosos – possam se precaver e evitar dores de cabeça.

“Os idosos estão cada vez mais presentes no mundo online, mas, infelizmente, continuam sendo alvos vulneráveis para diversos tipos de crimes virtuais devido à falta de conhecimento em segurança digital”, disse Furtado em entrevista ao DIÁRIO DO VALE. Segundo ele, um dos golpes mais comuns é o de phishing (fraudes eletrônicas), que pode ser aplicado por e-mail, mensagens de texto e ligações.

“Golpistas frequentemente se passam por entidades confiáveis, como bancos ou órgãos governamentais, para solicitar informações pessoais, como senhas e dados de cartão de crédito”, explica o delegado, acrescentando que a abordagem é feita com pretextos bem convenientes, como o bloqueio de aposentadoria, por exemplo.

Além disso, diz o policial, criminosos podem usar fotos de amigos ou familiares e entrar em contato com os idosos alegando urgência, como uma troca de número de telefone. “Verificar a autenticidade é fundamental para evitar cair nesse tipo de golpe”, ensina.

Os pedidos de ajuda financeira também são pretextos utilizados por criminosos para ludibriar suas vítimas. “Estelionatários alegam situações de emergência e solicitam dinheiro por transferências eletrônicas, como o Pix, prometendo reembolsar posteriormente. É vital que os idosos verifiquem cuidadosamente tais solicitações”, acrescenta.

Cuidados online

Outro ponto abordado por Antônio Furtado são os links falsos, que muitas vezes são acessados inadvertidamente. “Golpistas compartilham links maliciosos por meio de redes sociais ou mensagens, muitas vezes se aproveitando de contas comprometidas de amigos ou familiares. Ter um software antivírus no dispositivo pode ajudar a identificar essas ameaças”, afirma o delegado.

Ainda de acordo com ele, é preciso estar atento às ofertas muito tentadoras e promoções exageradas, pois podem levar os idosos a fazer compras impulsivas. “É importante que eles ajam com cautela, pesquisando e verificando a legitimidade das ofertas antes de efetuar compras pela internet”, diz.

Para Furtado, é essencial que os idosos estejam cientes dos riscos associados à sua presença online e busquem orientação sobre segurança digital. “Conscientização, educação e adoção de boas práticas de segurança podem ajudar a protegê-los de maneira mais eficaz no mundo virtual”, completa.

Veja outras medidas que podem ser tomadas para evitar ser vítima de golpes virtuais:

“O primeiro passo é estar bem informado. Os idosos devem se manter atualizados sobre os tipos de golpes mais comuns na internet e no telefone. A educação digital é uma ferramenta poderosa para evitar cair em armadilhas”, diz Antônio Furtado.

“Sempre que receberem mensagens ou ligações suspeitas, é importante pedir ajuda a alguém de confiança antes de tomar qualquer medida. Não compartilhe informações ou clique em links de fontes desconhecidas”.

“É imprescindível usar senhas seguras e únicas para diferentes contas e aplicativos. Os idosos devem evitar o uso de senhas fáceis de adivinhar, como datas de nascimento, nomes de familiares ou palavras simples”.

“Mantenha aplicativos sempre atualizados. Muitas atualizações contêm correções de segurança que protegem contra ameaças cibernéticas”.

“Tenha cuidado com as informações pessoais compartilhadas em redes sociais. Os criminosos podem usar essas informações para criar golpes mais convincentes”.

“Os idosos devem ser céticos em relação a chamadas telefônicas ou mensagens não solicitadas que solicitem informações pessoais ou financeiras. Sempre verifique a legitimidade da fonte”.

“Nunca faça pagamentos a estranhos, especialmente por transferências bancárias, sem verificar cuidadosamente a autenticidade da solicitação”.

“Instale e mantenha um bom antivírus em seu computador ou dispositivo móvel. Isso ajuda a proteger contra ameaças on-line”.

O que fazer se algum idoso for vítima de algum desses crimes virtuais?

“Denuncie e registre a ocorrência em uma delegacia policial. As autoridades são capacitadas para investigar o fato e prevenir futuros golpes.

Se o crime estiver relacionado a uma ligação, desligue imediatamente. Bloqueie o número de telefone ou o contato que está tentando aplicar o golpe. Tire prints de e-mails, mensagens e demais informações que possam ajudar a comprovar a ação criminosa.

No ambiente virtual, ao notar qualquer anormalidade, feche navegadores, aplicativos ou programas. Caso a suspeita envolva informações financeiras, entre em contato com o seu banco e relate a situação para proteger suas contas”, finaliza o delegado.