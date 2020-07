Eletronuclear afirma que explosões em caixas eletrônicos não afetaram segurança da central nuclear de Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 16:54 horas

Costa Verde – Duas agências bancárias da Vila Residencial de Mambucaba, em Paraty, foram assaltadas na madrugada desta quarta-feira, dia 8. A Eletronuclear, proprietária da vila, afirmou que o evento resultou em uma série de explosões que danificaram bastante os dois estabelecimentos.

O sistema de monitoramento por câmeras da Central Nuclear detectou a chegada dos assaltantes por via marítima e acionou a Polícia Militar que não chegou a tempo de evitar a ação, que durou poucos minutos. Os bandidos fugiram de barco e não houve feridos.

Segundo a Eletronuclear, o episódio não afetou de qualquer forma a segurança da central nuclear de Angra dos Reis, localizada na Praia de Itaorna, a cerca de 15 km do local onde houve o assalto.

Desde os episódios semelhantes ocorridos em 2017 e 2018, a Eletronuclear impôs rígidas regras para o funcionamento dos bancos em suas dependências. Desde então, as agências e caixas eletrônicos situados dentro da central nuclear não operam mais com dinheiro em espécie. Nas vilas, a movimentação de numerário só é permitida no horário de funcionamento da agência mesmo nos terminais de auto atendimento.

“Como precaução, todo o efetivo de segurança da empresa na região foi posto em sobreaviso, e a vigilância na central nuclear foi reforçada. A Eletronuclear lamenta o episódio e está em contato com as forças de segurança pública para auxiliar nas investigações”, disse em nota.