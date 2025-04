Em Angra, PM desativa ‘laboratório’ do CV que funcionava em ilha

Angra dos Reis – Uma operação da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (16), na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, descobriu um ‘laboratório’ de produção e armazenamento de drogas pertencente à facção criminosa Comando Vermelho. A ação foi conduzida por agentes do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar. O local, identificado como um acampamento utilizado pelo tráfico das Casinhas do Bracuhy, foi monitorado sistematicamente até a abordagem.

Durante a operação, os policiais apreenderam aproximadamente 40 quilos de cocaína, dois quilos de crack e um quilo de maconha. A ocorrência foi registrada na 166ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação do caso.