Em operação conjunta entre 5º CPA e 10º BPM, Polícia recupera caminhão furtado

Paty do Alferes – Em uma operação conjunta entre o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), um caminhão Mercedes Benz foi localizado e recuperado na Estrada dos Coqueiros, no bairro Maravilha, em Paty do Alferes.

O veículo, que havia sido furtado, foi encontrado em uma oficina no local, após o proprietário, acionar a guarnição para apoiá-lo. O crime já havia sido registrado na 53ª Delegacia de Polícia de Mesquita.

No local, constatou o furto do veículo, que estava sem a carroceria. A equipe conduziu todos os envolvidos, incluindo o proprietário e o responsável pela oficina, e seu filho como testemunha, à 96ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.