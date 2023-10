Em reunião do Cosud, Castro defende integração entre os estados para combate ao crime

São Paulo – Durante o 9º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) nesta sexta-feira (20), em São Paulo, o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, defendeu maior integração entre os estados para reforçar a segurança pública. Os governadores que integram o Consórcio também discutiram o aperfeiçoamento da legislação penal para acabar com brechas na lei que, segundo eles, favorecem a reincidência criminal.

“As organizações criminosas eram territoriais. Hoje, estão avançando fronteiras e viraram verdadeiras máfias, que começaram a se ramificar. Temos que nos unir para acabar com ações paliativas e somar forças, sobretudo, entre os governos estaduais”, afirmou Castro, destacando a necessidade imperiosa de maior compartilhamento de dados de inteligência entre as forças de segurança dos estados como forma de combater o crime organizado.

“Essas informações têm que ser públicas. Precisamos trazer o caráter democrático e republicano também para a segurança pública. A nossa cobrança é que essa integração de verdade aconteça. Acho que nós, como Cosud, precisamos entender que esse tema da segurança pública é fundamental e temos a obrigação de dar exemplo para o Brasil”, reforçou o governador.

Legislação

Durante o Grupo de Trabalho sobre segurança pública, o secretário de Polícia Militar do estado do Rio, coronel Luiz Henrique Pires, salientou que umas das prioridades do debate é pensar na revisão da legislação penal, o que considera ser essencial para garantir a segurança da sociedade.

“É importante avaliar e ajustar as leis que asseguram que criminosos não se beneficiem de penas brandas ou brechas legais, que comprometem a justiça e a prevenção do crime. A legislação deve equilibrar a proteção dos direitos individuais com a necessidade de punir de forma adequada os infratores, garantindo a ordem e a segurança pública”, frisou o coronel Luiz Henrique Pires.

Carta dos Governadores

Neste sábado (21) , Cláudio Castro e os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Renato Casagrande (ES), Romeu Zema (MG), Ratinho Jr. (PR) e Eduardo Leite (RS), além da vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, assinam a Carta de São Paulo, que consolidará diversas propostas para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para a segurança pública, meio ambiente e outras temáticas.