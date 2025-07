Em reunião, Furlani e Dr. Luizinho discutem investimentos na Saúde em BM

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani recebeu a visita do deputado federal Dr. Luizinho nesta sexta-feira (18). Em reunião, os dois trataram sobre as obras de reformas e ampliações de unidades de saúde em andamento na cidade, que acontecem através dos R$ 11 milhões da Secretaria de Estado de Saúde, enviados ao município através de intermédio do parlamentar. Além disso, também foram discutidos investimentos para o município. A reunião aconteceu no gabinete do chefe do Executivo.

Também participaram do encontro, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; a secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama, Joseane Ricarte; o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes; os vereadores Raiane Braga e Pissula; e servidores municipais.

“Agradeço o Dr. Luizinho por tudo que ele tem feito pela saúde de Barra Mansa ao longo de sua trajetória como deputado. Vários investimentos em nosso município têm acontecido através do apoio incondiciona do deputado. Em nome do povo de Barra Mansa, agradeço. E, em breve, vamos inaugurar o Hospital do Olho”, afirmou o prefeito Furlani.

“É uma honra estar novamente em Barra Mansa, pois a gente sabe que os recursos destinados para o município nos últimos anos estão sendo muito bem geridos. Isso faz com que o município tenha um protagonismo em saúde no Brasil e vem sendo premiada pelas realizações. Quero me comprometer em vir aqui com o governador Cláudio Castro para anunciar o apoio à viabilidade do Hospital Municipal de Barra Mansa, que sei que é uma demanda antiga. A gente só bota recurso onde a gente confia. Podem contar com a gente para ajudar a fazer uma revolução na saúde como vocês estão fazendo na cidade”, disse Dr. Luizinho.

Após a reunião, o prefeito, o deputado federal e equipes da saúde municipal fizeram uma visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro.