Em sete dias: Operações do 5º CPA tiram das ruas granadas, bombas e 17 armas

Sul Fluminense – As operações coordenadas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) no Sul Fluminense nos últimos dias deram prejuízo ao crime organizado. Em sete dias, incursões dos batalhões de Polícia Militar da região (10º BPM, 28º BPM, 33º BPM, 37º BPM e 2ª Companhia Independente de Polícia Militar) resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas e também de armas: ao todo, foram 17, de diversos calibres, sem falar das bombas artesanais apreendidas em Itatiaia e das duas granadas recolhidas pela PM no bairro Parque do Belém, em Angra dos Reis.

As incursões têm sido feitas diariamente, independentemente de operações planejadas. A estratégia é ‘sufocar’ a venda de drogas e a movimentação do tráfico nos municípios cobertos pelo 5º CPA.

Para se ter uma ideia, nos últimos sete dias foram apreendidas sete pistolas calibre 9 mm; um revólver Taurus calibre 32; dois revólveres calibre 38; uma pistola Glock calibre 22; duas granadas; duas bombas artesanais; quatro espingardas; uma escopeta e uma réplica de fuzil. As ações se concentraram nos bairros Santa Clara e Getúlio Vargas, em Barra Mansa; Três Poços, Belmonte e Conforto, em Volta Redonda; Vila Flórida, em Itatiaia; Morro do Cruzeiro, em Resende; Ilha das Cobras, em Paraty; Morro da Carioca e Parque do Belém, em Angra dos Reis. Uma das armas foi apreendida em Piraí.