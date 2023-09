Empresário de Barra do Piraí é preso suspeito de posse de munição de uso restrito e agressão à ex-companheira

Barra do Piraí – Um empresário de 36 anos, residente no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí, foi preso em flagrante em casa na última sexta-feira, dia 08, após ser suspeito de posse de munição de uso restrito e lesão corporal contra sua ex-companheira, de 30 anos. A operação conjunta realizada por policiais civis da 88ª DP e militares do 10º BPM cumpriu um mandado de busca e apreensão, além de revelar um possível envolvimento do suspeito na distribuição de drogas para duas facções criminosas rivais que atuam na cidade.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, esclareceu que a prisão do empresário teve origem em uma denúncia de agressão por parte da ex-companheira, com quem tem um filho de três anos. Segundo o relato da vítima, no dia 06 de setembro, ela teria encontrado o empresário na rua e solicitou o reembolso de despesas com medicamentos referentes ao filho. Uma discussão teria se iniciado, culminando em agressões físicas com socos, uma rasteira e puxões de cabelo. Os ferimentos na ex-companheira teriam sido confirmados por um exame médico.

A partir dessa denúncia, a vítima teria contado a polícia que o suspeito atuava como traficante de drogas e guardava armas em sua residência. Com base nessas informações, um mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz que atuava no plantão judiciário, em Angra dos Reis, levando os agentes e um oficial de justiça a encontrarem sete munições de calibre 9 milímetros na casa do indiciado, em Barra do Piraí.

Segundo informações do delegado, o histórico criminal do empresário é marcado por diversas passagens, incluindo condenação a quatro anos de prisão por tráfico de drogas, três lesões corporais, sendo uma delas na modalidade grave, cometida contra um detento, quando cumpria a pena por tráfico, além de cinco ameaças a mulheres e um crime de desacato. O delegado também destacou que o suspeito é investigado pela participação em um homicídio contra um ex-cunhado. Pelo crime de posse de munição de uso restrito, que resultou na prisão em flagrante deste fim de semana, a pena pode chegar a seis anos, além de responder pela lesão corporal contra a ex-companheiro, com pena de três anos de cadeia.

– Seguimos apurando a suspeita de que a agência de veículos, de propriedade do empresário, era utilizada como “fachada”, para distribuição e venda de drogas. A prisão do indiciado é muito importante, pois além de proteger uma mulher vítima de violência, desarticulamos um importante braço do crime organizado em Barra do Piraí, protegendo toda a sociedade. Ele gostava de exibir armas e maços de dinheiro em publicações na internet. Agora, dentro da cela, acabou a ostentação. – concluiu.