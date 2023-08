Equipe de Operações da Ordem Pública recupera carro roubado em Volta Redonda

Volta Redonda – A equipe de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recuperou, no domingo (20), um carro que havia sido roubado no dia anterior no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O Nissan Leaf foi encontrado abandonado na Avenida 5, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

De acordo com o subtenente Cláudio Vaz, da equipe de Operações da Semop, o dono do veículo havia acionado as autoridades informando que um carro parecido com o dele tinha sido visto naquele bairro. Ao chegar ao local, à equipe encontrou o Nissan Leaf, porém ele estava com a placa trocada, com a de um Honda Fit.

“O carro é elétrico e deve ter ficado desabastecido, forçando o abandono na via pública”, alegou o subtenente Vaz. Foram levados alguns pertences da família e o cabo de abastecimento/carregamento do veículo, de acordo com o registro de ocorrência de recuperação feito na delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

“A Equipe de Operações está de parabéns pela rapidez e eficiência da operação, que resultou na devolução de um bem ao seu dono. Contem sempre com a Ordem Pública”, enalteceu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.