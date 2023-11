Estudante de Educação Física é sepultada em Barra Mansa

Barra Mansa – O corpo da estudante de Educação Física Laudana Raíssa Aloquio, de 29 anos, foi sepultado na manhã desta quinta-feira (16), no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Ela foi morta a tiros na manhã de quarta-feira (15), no bairro Vale do Paraíba.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), ela teria sido atingida por sete balas no rosto. Ao DIÁRIO DO VALE, a Polícia Civil garantiu que está em diligências para descobrir a autoria e a motivação do crime que chocou o município.

Na manhã desta quinta-feira, o Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) publicou uma nota de pesar pelo assassinato da jovem, que cursava o 8º período de Educação Física na instituição. “O Centro Universitário de Barra Mansa vem oficialmente manifestar seu pesar lamentando profundamente o falecimento da aluna do curso de Educação Física, Laudana Raíssa Aloquio. Que as circunstâncias de sua morte sejam apuradas pelas autoridades. No momento, desejamos que Deus conforte os corações de seus familiares e dê força aos seus colegas de curso”, diz a nota.

“Intensa e sincera”

Na tarde desta quinta-feira (16), o DIÁRIO DO VALE conversou com uma amiga de Laudana, que prefere ficar no anonimato. Ela trocou mensagens com a jovem três dias antes do assassinato. E definiu a amiga como uma pessoa intensa, amiga e sincera. “Ela estava mega estressada por causa da faculdade, que estava terminando. “Eu adorava falar com ela. Era esperta e ingênua ao mesmo tempo”, contou, acrescentando que a notícia do homicídio pegou a todos de surpresa. “Ela não me falou de nenhum desafeto, por isso achei tudo tão estranho”, completou.