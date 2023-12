Ex-bombeiro suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco pede acareação

Rio de Janeiro – O juízo da 4ª Vara Criminal da Capital interrogou na sexta-feira (1º) o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, citado pelo ex-PM Élcio de Queiroz, em delação premiada, como participante na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, executados a tiros no dia 14 de março de 2018, no bairro do Estácio.

Durante o depoimento, o ex-bombeiro negou ter monitorado as movimentações de Marielle, dias antes do crime, assim como ter alterado as placas do veículo usado durante a execução. Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, suspeitos de serem os executores, aguardam, presos em penitenciária federal de segurança máxima, a data do julgamento.

A partir do depoimento de Maxwell, que negou vários pontos da delação premiada, o juiz Gustavo Kalil determinou a expedição de carta precatória para que Élcio se manifeste se concorda com a acareação. Também estabeleceu prazo de 10 dias para que a defesa de Maxwell informe se insiste no pedido de acareação e que apresente os pontos que considera divergentes entre o conteúdo da delação de Élcio e a versão do ex-bombeiro.

Ao final da audiência, o juiz anunciou a abertura de conclusão dos autos que tratam da permanência de Maxwell em presídio federal para decidir sobre o requerimento da defesa para que ele seja transferido para presídio estadual, no Rio. O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido.