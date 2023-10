Ex-PM é preso em Barra Mansa por tentativa de homicídio

Barra Mansa – Um homem de 36 anos, morador do bairro Saudade, foi preso por policiais da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) nesta terça-feira (10). Contra ele – que já foi policial militar e teria sido expulso da corporação – havia um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

No dia 9 de setembro deste ano, ele teria se desentendido com a vítima no bar de sua propriedade. O homem teria pedido algo para comer e o ex-PM negou o pedido, tirando de debaixo do balcão uma arma. À vítima, ele disse que, se não saísse dali, tomaria um “tiro na cara”.

O homem se assustou com a arma e saiu do estabelecimento, mas foi alvejado pelas costas. Apesar de ferido, ele conseguiu correr e pedir ajuda a uma viatura da Polícia Militar que passava próximo ao local. A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Barra Mansa.

O suspeito chegou a ir à delegacia, mas negou que tivesse atirado contra a vítima. Com a conclusão das investigações pelo setor de Homicídios da 90ª DP, porém, ficou comprovado que ele realmente efetuou o disparo. O mandado de prisão preventiva expedido contra o suspeito pela Justiça de Barra Mansa foi cumprido e ele permanece preso.