Ex-soldado do Exército é preso por violência doméstica em Barra do Piraí

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 21:20 horas

Barra do Piraí – Um jovem de 25 anos, ex-soldado do Exército, foi preso e indiciado pelo delegado da 88 DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, por ameaça, crime elencado na Lei Maria da Penha. Ele foi localizado pelos policiais, no Centro de Barra do Piraí.

Pela denúncia, ele é suspeito de enviar mensagens ameaçadoras à ex-companheira. A mulher está grávida de sete meses, de outro relacionamento recente.