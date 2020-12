Exame de necropsia vai apontar causa da morte de homem encontrado sobre trilhos de trem

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 16:16 horas

Resende– O delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, vai aguardar o resultado do exame de necropsia, que vai apontar a causa da morte de um homem, encontrado morto sobre os trilhos de trem. O corpo do desconhecido, aparentando ter entre 50 e 55 anos, estava na linha férrea, no bairro Fazenda do Castelo, em Resende.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende, responsável pelo exame cadavérico. O delegado, assim que, receber o documento do IML, informando a causa da morte, vai anexa-lo ao inquérito que instaurou para investigar a morte do homem.