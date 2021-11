Família solicita doações para fazer o translado do corpo de enfermeira morta em Angola

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 19:08 horas

Barra do Piraí – Parentes da enfermeira Tatiana Costa Maia, de 40 anos, que moram no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, solicitam doações de qualquer valor em dinheiro, para poder fazer o translado do corpo da mulher, de Angola. Ela foi encontrada morta, na segunda-feira, dia 8, em um apartamento, em Luana, capital do país africano.

A polícia de Angola não descarta a hipótese de homicídio. Segundo o irmão da enfermeira, Jhonny Sullivan Costa Maia, para fazer o translado do corpo de Tatiana, a família precisa arrecadar R$ 46 mil. Até o momento, foram doados R$ 2.175.

Os interessados podem fazer a doações clicando no link (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/translado-da-tatiana).