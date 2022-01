Farmácia em Barra Mansa é assaltada nesta sexta-feira

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2022, 12:07 horas

Barra Mansa- Uma farmácia localizada na Avenida Joaquim Leite, no centro de Barra Mansa, foi assaltada na madrugada desta sexta-feira, dia 14, por dois homens, um branco e um negro.

Segundo informações de uma funcionária que acionou a Polícia Militar, a dupla levou R$ 500 do estabelecimento.

De acordo com a mesma funcionária, os dois homens usavam máscara de proteção contra a Covid-19 no momento do assalto, e segundo ela, não foi possível confirmar se eles estavam realmente armados.