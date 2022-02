Fátima Lima e Capitão Abreu participam de reunião do Conselho Comunitário de Segurança em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 18:35 horas

Barra Mansa – A vice-prefeita Fátima Lima e o secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, participaram na tarde desta terça-feira, 08, da primeira reunião ordinária de 2022 do Conselho Comunitário de Segurança do município. Durante o encontro, conduzido pela presidente da entidade, Regina Dornas Messias, foi apresentado um relato sintetizado do ISP (Instituto de Segurança Pública) pelo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel André Santos de Souza, referente às metas atingidas e a redução da criminalidade na área abrangida pelo 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), no quarto trimestre do ano passado.

As ações planejadas e realizadas renderam o primeiro lugar ao Comando, com a redução de 4,0% da letalidade violenta; de 29,4% no roubo de veículo; de 21,1% nos roubos de cargas e de rua. De acordo com o comandante do 28º BPM, os resultados são frutos do planejamento, gestão e organização da Corporação.

Também presente à reunião, o delegado titular de Barra Mansa, Michel Floroschk, salientou que o combate ao tráfico de drogas é um grave problema não somente em Barra Mansa, mas em todo o país e isso envolve toda a sociedade. “Os cidadãos precisam conhecer esses resultados obtidos através de muito trabalho desenvolvido em conjunto pelas Polícias Civil e Militar. E para isto, devem participar destas reuniões”, analisou.

A vice-prefeita confirmou a análise feita pelo delegado da 90ª DP. “As atividades realizadas pelo Conselho Comunitário de Segurança são de grande importância e notadamente, reconhecidas pelos órgãos de segurança. Elas merecem ganhar maior divulgação e ter maior participação das comunidades e dos líderes de associação de bairros, Isto, inclusive, colabora para que o trabalho seja mais efetivo”.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, enumerou algumas das ações desencadeadas a partir de janeiro, quando assumiu a Pasta. “Em conjunto com as forças de segurança estamos trabalhando para promover um ordenamento público de qualidade, combatendo as motos barulhentas que perturbam o sossego dos moradores, a receptação de material furtado, o som alto, o transporte clandestino, entre outras ações”

Outros assuntos foram abordados durante a reunião, como a readequação do projeto Ronda Escolar, da Guarda Municipal, com o projeto Patrulha Escolar, da Polícia Militar; a capacitação dos agentes da Guarda Municipal para atuação no combate à violência Doméstica – Lei Maria da Penha; a possibilidade da parceria com o Sest-Senat para a realização do projeto Motoboy legal e as melhorias na infraestrutura da 2ª CIA e DPOs (Destacamento de Polícia Ostensiva) de Floriano, Rialto e Santa Rita de Cássia.

Também participaram da reunião o delegado adjunto da 90ª DP, Vinícius de Melo Coutinho, o comandante da 2ª CIA, tenente Ricardo Cunha, o representante da OAB-BM , Luciano Magno Leone Magalhães, e o assessor do deputado federal delegado Antônio Furtado, Cássio Machado de Barros.