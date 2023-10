Feminicídio à luz do dia no centro de Angra

Angra dos Reis – Uma mulher, cuja idade ainda não foi divulgada, foi morta a tiros dentro de uma loja na Rua do Comércio, no Centro, na tarde desta quinta-feira (5). De acordo com testemunhas, o atirador seria ex-companheiro da vítima e estava inconformado com a separação. Após alvejar a mulher, ele teria atirado contra si mesmo, mas foi socorrido e levado com vida ao Hospital Municipal da Japuíba.