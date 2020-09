Feminicídio é uma das hipóteses investigadas por delegado sobre morte de jovem no bairro Belmonte

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 16:15 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttman, não descarta qualquer hipótese, entre elas feminicídio, para justificar o assassinato de Krysma Evellyn Rosa Antunes, de 21 anos. Ela foi morta a tiros na quarta-feira (16), no bairro Belmonte, e sepultada no mesmo dia, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

O delegado disse que tudo indicia que o crime foi feminicídio e que o autor, que está sendo procurado pela polícia, é ligado a uma facção criminosa e atua de maneira violenta.

A Polícia Civil não forneceu mais detalhes para não atrapalhar as investigações.