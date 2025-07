Fiscalização de Pinheiral combate uso de linha chilena e cerol

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Ordem Pública, Defesa Civil e Fiscalização realizou, nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30), uma operação de combate ao uso de linha chilena e cerol, percorrendo diversos bairros da cidade. A ação, intensificada durante o período de recesso escolar, quando há maior incidência do uso desse tipo de linha, teve como objetivo proteger vidas e conscientizar a população sobre os riscos e a proibição legal desses materiais cortantes.

Durante a operação, foram utilizadas viaturas da Fiscalização, da Defesa Civil e do PROEIS – Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar. Além do recolhimento das linhas irregulares, as equipes realizaram orientações educativas com moradores e comerciantes.

O secretário de Ordem Pública, Anderson Costa Alonso, destacou a importância da iniciativa. “Estamos intensificando esse trabalho justamente no período em que crianças e adolescentes estão em casa, e o uso dessas linhas aumenta. O cerol e a linha chilena colocam em risco a vida de motociclistas, ciclistas, pedestres e até de quem solta a pipa. É um ato criminoso e precisamos da colaboração de todos para coibir essa prática em Pinheiral.”

O uso, fabricação e comercialização de linha com cerol ou chilena é proibido por lei. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº 8.478/2019 proíbe expressamente a venda e utilização desses materiais, sujeitando os infratores à apreensão dos objetos e aplicação de multa. Além disso, o ato pode configurar crime, conforme o artigo 132 do Código Penal, que prevê pena de detenção de três meses a um ano por expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente.

A Secretaria de Ordem Pública reforça que a população pode contribuir com denúncias anônimas por meio do telefone (24) 99968-3826.