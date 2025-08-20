quarta-feira, 20 agosto 2025
Fiscalização em Volta Redonda apreende 15 pássaros mantidos irregularmente

Equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, com apoio da Guarda Municipal, encontrou aves em gaiolas, sem registros legais, no bairro Retiro

by alice couto

Foto: Divulgação Secom PMVR

Volta Redonda – Uma equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, com apoio da Guarda Municipal (GMVR), realizou nesta quarta-feira (20) uma apreensão de 15 pássaros mantidos presos irregularmente, durante ação de fiscalização no bairro Retiro.

A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro, mas, ao chegar ao local, encontrou as aves em gaiolas, sem os registros legais obrigatórios. Os animais estavam em posse de um criador irregular e foram imediatamente apreendidas.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda para os devidos procedimentos legais. A legislação prevê multas que podem chegar a R$ 60 mil em situações como esta.

A SMPDA afirmou que continuará acompanhando o processo e os pássaros apreendidos serão encaminhados ao Cetas, Centro de Triagem de Animais Silvestres, do Ibama, em Seropédica.

“Nosso trabalho é garantir que os animais, sejam domésticos ou silvestres, tenham seus direitos respeitados. Apreensões como essa reforçam que manter animais de forma irregular é crime e não será tolerado em Volta Redonda. Vamos continuar atuando firmes na fiscalização e contamos com a população para denunciar situações de maus-tratos e irregularidades”, afirmou o secretário da SMPDA, Paulinho AP.

“A parceria entre as secretarias de Ordem Pública (Semop) e a de Proteção e Defesa Animal tem sido fundamental para coibir práticas ilegais, como o comércio e a criação irregular de animais silvestres. Essa ação conjunta mostra que estamos atentos e trabalhando para proteger não apenas a segurança da população, mas também o meio ambiente e a fauna da nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

 

 

