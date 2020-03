Fluxo de veículos na Dutra é reduzido

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 13:59 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o fluxo de veículos que circulam na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) está abaixo do que é considerado normal. A baixa é resultado da conscientização da população, além da determinação do governo, em reduzir a circulação em vias públicas devido à pandemia do novo Coronavírus.

Neste domingo (22), por exemplo, além desta segunda-feira (23), os agentes informaram que veículos de carga (caminhões e carretas) têm circulado com maior frequência, se comparados aos veículos de passeio, mesmo havendo poucos veículos em circulação. Ainda de acordo com a PRF, nenhum ônibus interestadual ou intermunicipal foi visto circulando na rodovia; apenas ônibus municipais da região.

Suspensão de atendimento presencial

Ainda de acordo com a PRF, os serviços de atendimento presencial nas unidades administrativas no Rio de Janeiro, foram suspensos a partir desta segunda-feira (23).

Após a mudança, os seguintes canais serão disponibilizados para orientações: atendimento.rj@prf.gov.br ou através do telefone: (21) 3503-9000.

O horário de atendimento, segundo a PRF, será das 8h às 17h. Já o telefone 191 continua funcionando normalmente e sem interrupções, para o atendimento de emergências nas rodovias federais. As atividades de policiamento e fiscalização estão mantidas em todo o país.

Nesta sexta-feira (20), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma deliberação que suspende, por tempo indeterminado, os prazos para defesa de autuação e recursos de multas, entre outros.