Foragida da Justiça é presa em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 11:08 horas

Mulher responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico

Paraíba do Sul – Uma mulher, de 21 anos, considerada foragida da Justiça pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi presa por policiais militares do 38º BPM, na tarde de terça-feira (07), em Paraíba do Sul.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Liberdade. As circunstâncias da prisão não foram informadas. Ela foi encaminhada para a 107ª DP (Paraíba do Sul) e está à disposição da Justiça.