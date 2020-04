Foragido da Justiça é preso com arma e mais de mil pinos de cocaína em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 14:52 horas

Volta Redonda – Um homem, de 32 anos, considerado foragido da Justiça e suspeito de tráfico de drogas, foi preso nesta sexta-feira, dia 10, na Alameda 23, localizada no bairro Mariana Torres, em Volta Redonda. Uma pistola Glock, calibre 9mm com a numeração raspada; 19 munições do mesmo calibre; uma granada, 1.360 pinos de cocaína; um rádio transmissor; além de dois celulares, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, equipes da PM foram ao endereço após denúncia anônima e ao chegarem ao local, abordaram o suspeito, que autorizou a entrada dos policiais dentro de sua residência. Durante buscas, o material apreendido foi encontrado dentro de uma mochila e num guarda-roupas. Durante a abordagem, o suspeito disse aos agentes que todo o material apreendido era de propriedade de uma mulher, de 28 anos; que ao ser revistada, dois celulares foram encontrados.

Após o flagrante, tanto o suspeito, quanto a mulher, foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda). A mulher foi ouvida como testemunha e liberada. O suspeito permaneceu preso por ser foragido da Justiça.