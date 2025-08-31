Foragido da Justiça é preso com drogas em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na tarde deste domingo (31), um homem foragido da Justiça no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende. A ação ocorreu após denúncia de que um suspeito estaria circulando pela Rua Vinte e Sete.

Ao perceber a aproximação das equipes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Aos 30 anos, ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, pelo crime de homicídio qualificado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica com 156 pinos de cocaína, 113 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor e R$ 37 em espécie.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia.