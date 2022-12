Foragido da Justiça é preso na Via Dutra - Diário do Vale

Foragido da Justiça é preso na Via Dutra

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 09:38 horas

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 1, no Posto Fiscal de Nhangapi, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Procurado pela Justiça, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, no estado do Mato Grosso por roubo e porte ilegal de arma.

Ele estava em um caminhão de mudança que se evadiu do Posto Fiscal, sendo perseguido pela equipe da Operação Foco. Foi constatado o mandado de prisão durante a fiscalização, fixada a pena em 8 anos de reclusão. O homem foi encaminhado à 99ª DP, em Itatiaia, onde permanece à disposição da Justiça.

As informações são do jornal Folha do Interior