Foragido da Justiça é preso na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 08:17 horas

Piraí – Um homem, 34 anos, foi abordado na noite de segunda-feira (1), por policiais rodoviários federais quando conduzia um caminhão. O veículo foi interceptado na Via Dutra, Km 227, em Piraí.

Os agentes da PRF ao verificarem a documentação do motorista descobriram que contra ele havia um mandado de prisão, em aberto. O documento foi expedido pela Justiça de São Lourenço (MG), no dia 27 de julho de 2021, com validade até 3 de agosto de 2025.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levando para a Delegacia de Piraí.