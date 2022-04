Foragido da justiça é preso no Bairro Aterrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 15:48 horas

Volta Redonda- Um foragido da justiça de 29 anos foi preso na noite de segunda-feira, dia 18, no bairro Aterrado.

De acordo com informações de uma guarnição do 28º Batalhão da PM que estava em patrulhamento pelo bairro, o homem foi visto pelos policiais em atitude suspeita numa moto saindo de um posto de combustível no bairro Aterrado. Após a abordagem do indivíduo e a verificação da sua documentação, os agentes confirmaram que ele era procurado da justiça.

Após comunicar junto à sala de operações, os policiais militares encaminharam o foragido para 93ª Delegacia de Polícia para confirmar mandado de prisão. Depois de confirmado que o mesmo estava foragido da justiça devido a dois mandados de prisão preventiva por homicídio, o mesmo permaneceu preso.