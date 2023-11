Resende – Um homem de 31 anos foi preso na manhã deste sábado (18) no bairro Cidade Alegria, em Resende. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo expedido em março deste ano pela Vara de Execuções Penais da Capital. Suspeito foi detido por agentes do Programa Bairro Presente durante patrulha no local.

O homem foi detido e levado para a 89ª DP, onde foi confirmado a existência do mandado de prisão.