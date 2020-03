Foragido da Justiça é preso no Padre Josimo

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 19:38 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 22 anos, foragido da Justiça, foi preso nesta quarta-feira, 25, na Rua 14, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Segundo a PM, a prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina, onde, após os agentes avistarem o rapaz montado em uma motocicleta, ao ser abordado, passou por revista e nada de ilícito foi encontrado. A PM afirma que, após consulta no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra o rapaz, sendo encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Outra ocorrência foi registrada no Padre Josimo, nesta quarta-feira, 25. Dessa vez, na Rua Quinze. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, uma mulher, de 71 anos, solicitou ajuda da PM alegando que um homem, de 68 anos, teria agredido-a verbal e fisicamente. Após a constatação, tanto a vítima, quando o suspeito, segundo a PM, foram encaminhados para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher). Após chegar ao local, a vítima passou mal e foi encaminhada para o Cais do Aterrado. De acordo com os agentes, após atendimento médico, a vítima retornou à Deam para finalizar a ocorrência.