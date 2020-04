Foragido da Justiça é preso pela PM em Resende

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 15:02 horas

Resende – Um homem, de 27 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por policiais do 37º BPM nesta quarta-feira, dia 15, na Rua das Samambaias, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com a ocorrência, equipes da PM localizaram o suspeito após tomarem conhecimento do mandado, expedido pela Comarca de Resende, por associação, tráfico de drogas, corrupção de menores e concurso material. A data da expedição do documento não foi divulgada.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende).