Foragido da Justiça é preso pela PRF em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 11:11 horas

Barra Mansa – Um homem, de 32 anos, com mandado de prisão em aberto desde 06/11/18, pelo crime de tráfico de drogas, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarde de sábado, 14, durante fiscalização de combate ao crime, no km 287 da Dutra, em frente ao Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa.

De acordo com os agentes, durante a fiscalização, um veículo, modelo VW/GOL, com placas de Resende/RJ, foi abordado, e, ao consultarem os sistemas, descobriram que o motorista estava foragido da Justiça.

O mandado de prisão, segundo a PRF, foi expedido em 06/11/2018 pelo Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, com validade até 20/02/2036. Após a constatação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa), para que a ocorrência fosse registrada.