Foragido da Justiça é preso pela PRF em trecho da Dutra em Piraí

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2022, 15:36 horas

Piraí- Policiais da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização de combate ao crime, prenderam na manhã deste domingo no posto da PRF de Caiçara, em Piraí, um foragido da justiça condenado a quase 30 anos.

De acordo com informações da PRF, o suspeito foi abordado em um veículo Gol com placas de Cuiabá-Mato Grosso. Ao ser solicitado a documentação, o condutor informou que havia perdido os documentos. E diante das informações imprecisas do suspeito, os agentes realizaram uma revista pessoal nele, encontrando uma carteira de habilitação que não pertencia ao mesmo, pois a foto era de outra pessoa.

Segundo os agentes, depois de constatar que todas as informações sobre documentação ou identificação passadas pelo indivíduo não retornavam respostas, o suspeito foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí para tentar identificá-lo.

Depois de muito trabalho, foi possível constatar que o motorista de 27 anos, foi condenado a 28 anos de detenção e que também já havia fugido da prisão 2 vezes, sendo a última em janeiro de 2022.