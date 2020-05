Foragido da Justiça é preso por não pagar pensão em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 01:38 horas

Homem foi flagrado pela PM durante tumulto na Praça da Bandeira, na Avenida Joaquim Leite, no Centro

Barra Mansa – Um homem considerado foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia foi preso por policiais militares do 28º BPM na noite de terça-feira (19) após ser flagrado participando de um tumulto na Praça da Bandeira, localizada na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa.

A PM informou que fazia patrulhamento na localidade no momento do tumulto e durante abordagem, ao pesquisar os dados pessoais do homem no Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), constatou o mandado em seu desfavor. Após o flagrante, o homem foi encaminhado até a 90ª DP (Barra Mansa), permanecendo preso.

O motivo da aglomeração não foi divulgado pela PM.