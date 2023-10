Foragido da Justiça é preso por tráfico no Santo Agostinho

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 28º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem de 23 anos, foragido da justiça, que estaria traficando, noite de quarta-feira (4), Morro da Conquista, no Santo Agostinho.

De acordo com informações da ocorrência, os agentes teriam recebido denúncia de que um grupo estaria traficando numa localidade conhecida como Servidão Marapim, no Morro da Conquista. Chegando no endereço, os policiais teriam abordado o suspeito e com ele encontrado grande quantidade as drogas.

Contra o suspeito já haviam duas outras anotações criminais e um mandado de prisão em aberto na 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, expedido em agosto deste ano.

O suspeito, juntamente com as drogas, foi encaminhado para 93ª Delegacia de Polícia. Até a publicação desta matéria as drogas estavam sendo contabilizadas.