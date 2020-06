Foragido da Justiça por roubo é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 11:34 horas

Flagrante aconteceu no bairro Água Limpa, no domingo (07); 35 pinos de cocaína foram apreendidos

Volta Redonda – Um homem, de 34 anos, considerado foragido da Justiça por roubo, foi preso por policiais do 28º Batalhão no domingo (07) na Travessa Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Além da prisão, 35 pinos de cocaína foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento no local e, mediante a informação que o homem seria suspeito de homicídio no município, os agentes o abordaram e em local próximo ao suspeito, a droga foi encontrada. Durante consulta, foi constatado mandado de prisão em aberto por roubo contra o mesmo. Foi dada voz de prisão ao homem, conduzido à 93ª DP (Volta Redonda).