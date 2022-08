Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso pela PRF na Serra das Araras

Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 09:34 horas

Piraí – Um homem, de 30 anos, foi preso neste sábado durante fiscalização de combate ao crime realizada pela PRF no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, em Piraí.

Ele estava em um Honda Civic LXS, com placas de Japeri/RJ. Ao ser realizada consulta aos sistemas foi constatado haver Mandado de Prisão aberto em seu desfavor por tráfico de drogas, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 30 de maio de 2018, com validade até 30 de dezembro de 2037.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí) para os procedimentos cabíveis e registro do cumprimento do Mandado de Prisão.