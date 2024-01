Foragido do sistema prisional é detido em Volta Redonda

Volta Redonda – Um jovem de 20 anos que estava foragido do sistema prisional foi preso por policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ). Fato aconteceu manhã desta quinta-feira (18), no bairro Retiro, em Volta Redonda. O foragido, considerado de alta periculosidade, foi encontrado por meio de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

As equipes, após acionamento pela Central de Monitoramento de Custodiados e trabalho de coleta, análise e busca de dados, conseguiram recapturar o foragido. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pelo Cartório da Vara de Execuções Penais (VEP), por violação das normas da prisão albergue domiciliar. Ele sofrerá regressão de regime e cumprirá o restante da pena por tráfico de drogas (9 anos) em regime mais rigoroso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ