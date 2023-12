Foragido do sistema prisional é preso em Resende

Resende – Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na tarde de terça-feira (12), na Rua Dois, no Jardim Beira Rio, em Resende, um homem de 21 anos que estava foragido da Justiça desde 2022.

Com informações sobre a localização do procurado, os policiais realizaram abordagem e revista pessoal, constatando no sistema da PMERJ, que o jovem se encontrava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, por ter fugido do estabelecimento prisional, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), não retornando mais a sua unidade penitenciária.

Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas, sendo condenado a uma pena de cinco anos de reclusão no regime fechado. Ele ainda possui duas anotações criminais por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o homem foi levado à 89ª DP (Resende), onde foi cumprido mandado de prisão. Depois ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ